Путин и Шойгу высоко оценили парад в честь Великой Победы в Москве

Фото: Администрация президента РФ

Верховный главнокомандующий ВС РФ президент России Владимир Путин и министр обороны России генерал армии Сергей Шойгу высоко оценили парад в честь 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. Об этом сообщил главком Сухопутных войск генерал армии Олег Салюков в воскресенье, 9 мая.

Парад прошел на Красной площади в Москве 9 мая. В нем поучаствовали около 12 тысяч военнослужащих, было задействовано более 190 образцов военной техники, а также военная авиация.

— По параду очень высокая оценка верховного главнокомандующего и министра обороны. Также удалось пообщаться с ветеранами. Нам тоже очень важно их мнение. Они сказали, что им все очень понравилось, — сказал Олег Салюков.

Он отметил, что участники парада Победы хорошо справились с поставленными задачами, несмотря на плохие погодные условия, сообщает РИА Новости.

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