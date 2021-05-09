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Онлайн-акция «Бессмертный полк» началась в Москве
Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Онлайн-акция «Бессмертный полк» началась в Москве

Виктория Родимкина

Город

В столице началась онлайн-акция «Бессмертный полк», во время которой все желающие смогут найти размещенные в социальных сетях истории о военных и тружениках тыла на сайте организации.

Публикации с хештегом #СтройБессмертногоПолка попадут в ленту праздничной трансляции на сайте.

«Бессмертный полк» в этом году проводят в онлайн-формате из-за эпидемиологической обстановки.

В Москве на Красной площади 9 мая состоялся парад Победы. Салюты и праздничные фейерверки в честь Дня Победы смогут увидеть жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Волгограда, а также других городов.

Читайте также: Петр Толстой призвал присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

«Бессмертный полк»День Победыветеран
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