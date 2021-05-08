Петр Толстой призвал присоединиться к онлайн-акции «Бессмертный полк»

Фото: Александр Чикин

Депутат Госдумы Петр Толстой заявил, что примет участие в акции «Бессмертный полк» и пригласил соотечественников присоединиться к мероприятию, которое пройдет в онлайн-формате.

— Те, кто не успел зарегистрироваться для участия в акции Бессмертный полк — 2021 онлайн, все еще может это сделать через социальные сети «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также через сайт «Банк Памяти» до 15:00 9 мая, — написал Петр Толстой на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Вице-спикер Госдумы рассказал, что его дед прошел всю войну, работая в медицинской службе.

— Мой дед Томара Алексей Михайлович, дважды кавалер ордена Красной Звезды. Во время войны он был майором медицинской службы, командовал госпиталем, — отметил парламентарий.

Важнейшей задачей нынешнего поколения Петр Толстой считает защиту и сохранение исторической памяти о подвиге советского народа.

— Мы обязаны сохранить священную правду о войне, не позволить ее коверкать во имя политической конъюнктуры. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы поколение победителей гордилось своими внуками и правнуками, — добавил депутат.

Прием заявок для участия в акции «Бессмертный полк онлайн» по многочисленным просьбам продлен до 9 мая. Трансляция пройдет в тот же день во всех регионах России. Посмотреть ее можно на сайте проекта, в социальных сетях «ВКонтакте» и «Одноклассники», а также на телеканалах.

9 мая Россия празднует 76-летие Победы над немецко-фашистскими захватчиками. В Москве на Красной площади в этот день состоится парад Победы. Салюты и праздничные фейерверки смогут увидеть жители и гости Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Калининграда, Волгограда, а также других городов.

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