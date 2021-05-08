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Россияне рассказали о важнейших книгах на тему Великой Отечественной войны
Фото: Александр Кочубей / Вечерняя Москва

Россияне рассказали о важнейших книгах на тему Великой Отечественной войны

Виктория Родимкина

Литература

Более 90 процентов россиян считают, что школьников необходимо знакомить с книгами о войне, а самым важным произведением о Великой Отечественной войне большинство назвало роман «А зори здесь тихие» Бориса Васильева. Такие результаты показал опрос книжного сервиса MyBook.

— Более 95 процентов россиян уверены, что знакомиться с литературой о войне крайне важно, при этом 55 процентов опрошенных прочитали и прослушали более десяти книг по этой теме, — пояснили в сервисе.

Свыше 66 процентов опрошенных заявили, что самой важной книгой о Великой Отечественной войне является роман «А зори здесь тихие» о девушках-зенитчицах. На втором месте оказалось произведение Михаила Шолохова «Судьба человека», на третьем — «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого.

Кроме того, 93 процента респондентов отметили, что считают важным изучение книг о войне в школе. Такие произведения, по мнению россиян, помогают в изучении истории страны, дают возможность лучше понимать ценность жизни, сообщает ТАСС.

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