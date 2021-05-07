Москвичам предложили подборку книг о Великой Отечественной войне

Фото: Пелагия Замятина, Вечерняя Москва

Столичные библиотеки в преддверии Дня Победы подготовили подборку книг о Великой Отечественной войне, в которую вошли как произведения писателей-фронтовиков, так и современных авторов.

Перечень из 20 романов и повестей опубликовал сервис «Библиотеки Москвы», воспользовавшись которым жители столицы могут забронировать выбранную книгу в ближайшей библиотеке.

— Многие читатели уже знакомы с произведениями авторов, которые попали в нынешнюю подборку. Это романы и повести Валентина Катаева, Виктора Астафьева, Бориса Васильева, Виктора Некрасова, Бориса Полевого и других писателей. Литераторы, знавшие о войне не понаслышке, удивительно точно передали атмосферу тех лет. Эти книги и сегодня не утратили художественную и нравственную ценность: их читают и перечитывают, знакомят с ними молодое поколение, — рассказал первый заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Евгений Козлов.

Подборка включает роман «Молодая гвардия» Александра Фадеева, «Повесть о настоящем человеке» Бориса Полевого, «Судьба человека» Михаила Шолохова, «Сын полка» Валентина Катаева, «Прокляты и убиты» Виктора Астафьева, «Василий Теркин» Александра Твардовского, «В списках не значился» Бориса Васильева, «В окопах Сталинграда» Виктора Некрасова, «Горячий снег» Юрия Бондарева, «Ночевала тучка золотая» Анатолия Приставкина, а также «Маршалы Победы» Ариадны Рокоссовской, «Четвертая высота» Елены Ильиной, «Говорит Ленинград» Ольги Берггольц и другие, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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