Ровесники победы: участники проекта «Московское долголетие» делятся воспоминаниями о войне

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

День Победы — любимый праздник всех участников проекта «Московское долголетие», многие из которых застали войну в детском возрасте. Сейчас в проекте занимается около 4,5 тысячи человек, рожденных в период с 1941 по 1945 год. И пусть они были детьми, но ощутили все тяготы войны: эвакуацию, бомбежку, голод, потерю близких.

С каждым годом остается все меньше тех, кто помнит события военных лет. Очень важно сохранять для будущих поколений воспоминания о каждом солдате, офицере, труженике тыла, ребенке, заставшем войну. В преддверии Дня Победы участники «Московского долголетия» традиционно делятся своими воспоминаниями о войне.

Фото: Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы

Раису Серафимовну Щурову война застала десятилетней девочкой. Семья была большой — восемь детей и родители. Отца, как и других мужчин, забрали на фронт. Вся работа легла на плечи женщин и детей. Уже в столь юном возрасте Раиса Серафимовна вместе с другими детьми помогала в колхозе. Они работали наравне со взрослыми: сеяли и молотили зерно, косили и вязали снопы с сеном. Семья жила в Тульской области в одной из деревень Мордвесского района. Участница вспоминает, что в начале войны их каждый день бомбили, даже пришлось пропустить учебный год в школе. Рядом с деревней проходила железная дорога, и немцы беспрерывно совершали налеты.

— Бомбежки не прекращались ни на один день. Однажды помню, обедаем дома и слышим — летят. Мама схватила нас — и в подпол. Страшно было, прижались к ней, я еще тогда подумала, если погибнем, то все вместе. В тот день уж очень люто бомбили, земля в подполе осыпалась, казалось, что уже дом разрушен. Когда стихло — поднялись, а в окнах ни одного стекла не осталось и нас чудом уберегло, бомба рядом с домом упала. Вышли на улицу и всей деревней стали помогать раненым, — рассказывает Раиса Серафимовна.

Со временем люди в деревне даже научились определять советские и немецкие самолеты по звуку мотора.

— Работаем в поле, слышим фашисты летят, все быстро на землю ложимся, переждем и снова работать, — говорит Раиса Серафимовна.

Самым трепетным воспоминанием того времени стало то, как ждали письма от отца с фронта, писали ему ответ и собирали посылки.

— Мы всегда ждали письма от отца. Помню эти треугольники, которые ждешь как праздника. Всей семьей собирались, и мама читала вслух. Потом писали ответ и собирали посылку: вязаные теплые вещи, даже в те голодные времена старались что-то вкусное передать ему — орешки или сухофрукты, — вспоминает участница.

День Победы Раиса Серафимовна встретила на работе в колхозе. В деревне не было радио, поэтому счастливую весть принес проезжающий человек из района.

— Я побежала скорее домой, все выбегают на улицы, радуются, обнимаются, целуются. Наконец-то закончилось страшное кровопролитие, — рассказывает ветеран.

После войны Раиса Серафимовна окончила школу, переехала в Москву, вышла замуж. В счастливом браке родилось двое детей. Сейчас у нее пять внуков и пять правнуков. День Победы — это один из любимых праздников в семье участницы. По ее словам, до смерти мужа у них была семейная традиция каждое 9 Мая они с утра ехали гулять в центр города или парк, затем обязательно посещали театр и смотрели салют.

Сейчас Раиса Серафимовна продолжает вести активную жизнь — ведет патриотические уроки в школах и детских садах, активно участвует в проекте «Московское долголетие». Ее девиз: «Быть честным человеком, открытым. И уметь прощать».

Читайте больше историй участников проекта «Московское долголетие» по ссылке. В подборке собраны воспоминания москвичей старшего поколения о военном детстве и игрушках, в которые играли дети в годы войны.

Также в 2020 году в социальных сетях проекта «Московское долголетие» прошла акция «Письма Победы». Участники «Московского долголетия» делились личными историями семей и письмами с фронта, которые писали их родные и близкие домой. Эти тексты важны не меньше трудов историков, ведь за каждой строчкой в письме стоит человек, с его переживаниями и надеждами, страхами и подвигами.

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