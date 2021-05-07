«Живая память о войне»: как найти пропавшего или погибшего в ВОВ родственника

Фото: Наталия Нечаева / Вечерняя Москва

По данным Министерства обороны России за 2015 год, общие людские смерти в Великую Отечественную войну составили более 26,5 миллиона человек. Из них безвозвратных военных потерь больше 11 миллионов, военнослужащих — более 8,6 миллиона. За все эти годы далеко не всем родственникам погибших в то время удалось восстановить полную информацию о своих близких. Сейчас попытаться сделать это может каждый россиянин. Какие ресурсы помогут в поисках, почему этот метод является лучшим способом сохранения памяти о ВОВ и что для этого нужно — в материале «Вечерней Москвы».

Как и где искать

Даже с помощью минимальных данных о пропавшем или погибшем солдате можно попытаться найти информацию о нем. Для этого необходимо знать его фамилию, имя и отчество, а также дату и место рождения. В идеале стоит узнать у родственников о том, где призывали солдата. После этого нужно обратиться к базам данных, где хранится и постоянно пополняется информация о погибших и пропавших без вести военных.

Основных таких ресурса четыре. Главный — ОБД «Мемориал». Также есть «Подвиг народа», где хранится информация о награжденных медалями и орденами. Помимо этого стоит обратиться к «Памяти народа», там обобщены банки данных «Мемориал» и «Подвиг народа в ВОВ». На этом ресурсе также содержатся исторические карты и журналы боевых действий. Отыскать родственника можно и на сайте «Бессмертного полка». Помимо поиска по ФИО, тут есть возможность найти информацию по фото, если, например, это единственное, что сохранилось о солдате.

Более подробная инструкция по поиску содержится на каждом из предложенных сайтов. Но в целом они устроены одинаково — в пустые поля нужно ввести известные данные о солдате и нажать кнопку «найти». Стоит учитывать еще один момент. Информацию о человеке изначально могли заполнить неправильно. Тогда имеет смысл попробовать ввести имя или фамилию так, как они слышатся (например, Огапов и Агапов, или Данил и Даниил). Тот же нюанс возможен и с датой рождения, ведь некоторые специально завышали свой возраст, чтобы попасть на фронт.

План «Б»

Если служивший в ВОВ родственник пропал без вести, его можно поискать на сайте центра документации Дрезден. Там содержится информация о военных, попавших в плен к немцам. Список фамилий и имен представлен по алфавиту. Найти потерянного в ходе военных действий родственника можно и благодаря поисковым отрядам. С 1989 года проводятся «Вахты памяти», где поисковики поднимают павших бойцов, идентифицируют их личности, а затем по всей стране разыскивают родственников.

У некоторых сохраняются документы, помогающие опознать солдата, в редких случаях — письма к родственникам, личные предметы с подписью или солдатский медальон. Последний предмет из списка — это маленькая металлическая капсула, куда вкладывали листок с данными бойца. Как правило, на нем указывали его имя, военное звание, дату и место рождения, а также место мобилизации и адрес семьи. Архив таких записей опубликован на сайте Поискового движения России. Также по фамилии солдата его можно попытаться найти во Всероссийском информационно-поисковом центре.

Для нас и подрастающего поколения

С помощью одного из таких ресурсов не так давно нашла погибшего на войне друга семьи историк Ирина Щербакова. Об этом она сообщила в разговоре с «Вечерней Москвой». Сделать это собеседнице удалось по найденному в семейном архиве письму, где было минимум информации о мужчине.

— Я знала только его имя и фамилию, причем очень распространенную. И мне удалось его найти и даже отчасти отыскать место, где он может быть захоронен. И вот это лежало с весны 1942 года. И вот все это время его мать жила ничего не зная о сыне, он ведь без вести пропал и все. Это огромная трагедия, с которой столкнулись миллионы людей. И то, что сейчас своими руками можно восстановить историю, узнать, кто и где погиб, — это огромное достижение нашего времени, — добавила историк.

По словам Щербаковой, сейчас такие ресурсы — это «самое главное, что работает на живую память о войне». Памятники являются лишь символами, пояснила историк. Базы данных полезны для патриотического воспитания школьников. Ведь когда они своими руками пытаются восстановить информацию о членах семьи, это несет для детей большую ценность, — заключила специалист.

Кстати, корреспондент «Вечерней Москвы» также попробовала найти своих служивших родственников на предложенных базах данных. В итоге за полчаса удалось найти информацию о своем прадеде. Оказалось, что старшина Михаил Евграфов был награжден медалью «За отвагу» за «своевременное отражение контратаки противника».

Читайте также: Школьники поздравили 95-летнего ветерана с наступающим 9 Мая концертом под окнами