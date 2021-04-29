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Школьники поздравили 95-летнего ветерана с наступающим 9 Мая концертом под окнами
Фото: gov.spb.ru

Школьники поздравили 95-летнего ветерана с наступающим 9 Мая концертом под окнами

Елена Фролова

Общество

Школьники поздравили 95-летнего ветерана Альберта Витмана с наступающим Днем Победы концертом под окнами его квартиры в Санкт-Петербурге. Юные музыканты исполнили мелодии военных лет. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Участниками торжественного мероприятия стали кадеты морских классов школы № 84 и исполнители духового оркестра Дворца детского творчества. Фронтовик слушал живое выступление у своего окна. По состоянию здоровья он не мог выйти на улицу.

— Спасибо ребятам за такое трогательное поздравление. Папа все видел и слышал. Ему очень приятно! — поделилась дочка ветерана Наталья Витман.

В благодарность семья фронтовика угостила ребят печеньем, отмечают «Невские новости». Альберт Давидович служил на фронте радистом-разведчиком. Он является кавалером ордена Великой Отечественной войны, а также награжден 19 медалями. Среди них есть и почетная — «За оборону Ленинграда».

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