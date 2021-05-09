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Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы
Фото: Администрация президента РФ

Владимир Путин поздравил ветеранов, военных и всех россиян с Днем Победы

Виктория Родимкина

Общество

Президент России Владимир Путин во время парада в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне поздравил с праздником ветеранов, военных и всех россиян.

— Уважаемые граждане России, дорогие ветераны, товарищи солдаты и матросы, сержанты и старшины, мичманы и прапорщики, товарищи офицеры, генералы и адмиралы, поздравляю вас с Днем Победы, — сказал президент.

Глава государства отметил, что День Победы всегда будет для России священным. Владимир Путин уточнил, что россияне всегда будут помнить подвиг, который совершил советский народ в победе над нацизмом.

Президент объявил минуту молчания в память о павших в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Парад в честь 76-летней годовщины Великой Победы начался в Москве

День ПобедыВладимир ПутинВеликая Отечественная война
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