Парад в честь 76-летней годовщины Великой Победы начался в Москве

Фото: Антон Гердо / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Красная площадь Карта всех событий

В Москве на Красной площади начался парад в честь 76-летней годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Мероприятия к 9 Мая включают в себя проход пеших расчетов, проезд техники и пролет авиации. На главной площади страны пройдут 37 пеших парадных расчетов — 12 тысяч военнослужащих.

В составе механизированной колонны, которая проедет по площади, свыше 190 образцов военной техники. Так, в параде поучаствуют легендарные танки Т-34, новейшая техника Т-90М «Прорыв», оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М».

По данным Минобороны России, все участники парада добровольно прошли вакцинацию от коронавируса.

В 2020 году парад в честь 75-й годовщины Победы прошел 24 июня из-за пандемии коронавируса.

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