В Музее Победы открылась выставка об истории празднования 9 мая

Фото: ФГБУК «Музей Победы»

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Столичный Музей Победы приглашает москвичей и гостей столицы на выставку «Триумф Победителей». Она рассказывает, как праздновали 9 мая в 1945 году, как проходил первый парад Победы и парад союзников и как будет выглядеть парад в 2937 году.

В создании выставки принимали участие 11 ведущих музеев и шесть крупнейших архивов России. На площади свыше 1,2 тысячи квадратных метров собрано около 600 раритетов: живопись, графика, скульптуры, награды, памятные монеты, предметы декоративно-прикладного искусства. Многие из них демонстрируются широкой публике впервые.

В экспозиции можно увидеть редкие документы, фотографии, архивные кадры кинохроники. Они приоткрывают завесу над многими неизвестными страницами истории. Настоящее сокровище выставки — подлинный орден «Победа» из коллекции Гохрана России.

На официальном сайте Музея Победы размещена онлайн-экскурсия по этой выставке. Гиды расскажут об основных разделах экспозиции и покажут наиболее интересные экспонаты.

Ранее сообщалось, что в Музее Победы открылась новая экспозиция «Мир после войны». Посетители выставки узнают, как обустраивалась жизнь после Великой Отечественной войны и какую роль в создании нынешнего мироустройства сыграл Советский Союз.

Читайте также: Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест «Во славу героев»