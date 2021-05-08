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Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест «Во славу героев»
Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Портал «Узнай Москву» подготовил онлайн-квест «Во славу героев»

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3Карта всех событий

Портал «Узнай Москву» к 9 Мая подготовил тематический онлайн-квест «Во славу героев». Его посвятили экспозиции Музея Победы.

Участники смогут ответить на вопросы о японской боевой технике, об оформлении Зала памяти и скорби, а также о художниках, создавших диораму «Форсирование Днепра».

В онлайн-квесте десять вопросов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

В пресс-службе столичного департамента информационных технологий пояснили, что пользователи освежат в памяти исторические эпизоды, узнают больше об экспонатах, представленных в Музее Победы, а также познакомятся с архитектурными особенностями музея, его залами и диорамным комплексом.

Музей Победы является одним из крупнейших военно-исторических музеев мира. Его открыли 9 мая 1995 года, в день 50-летия Победы.

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