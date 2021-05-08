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Москвичам рассказали о памятниках в честь героев Великой Отечественной войны
Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Москвичам рассказали о памятниках в честь героев Великой Отечественной войны

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Комсомольская площадьКарта всех событий

В Москве памятные знаки, стелы и мемориалы можно встретить почти в каждом районе. В городе установлены памятники героям-автомобилистам, военной медсестре, а также москвичам-ополченцам, которые в 1941 году одними из первых приняли удар врага.

Так, в Перове в парке «Терлецкая дубрава» установлен памятник собакам, служившим в годы Великой Отечественной войны. Конструкцию подготовил скульптор Салават Щербаков. На стороне СССР в годы войны были задействованы свыше 60 тысяч собак. Они вытащили более 700 тысяч раненых солдат из-под пуль.

Среди монументов в память о героях войны — памятник маршалу Константину Рокоссовскому. Он установлен в районе Богородское в 2015 году.

Помимо этого, в столице есть памятник «Героям-автомобилистам». Он установлен на Ленинском проспекте рядом со станцией метро «Тропарево». На стеле позади монумента нанесены имена героев войны. Помимо этого, в сквере на Комсомольской площади летом 2020 года была установлена композиция из пяти скульптур, каждая из которых представляет профессию железнодорожника.

В Москве также стоит памятник фронтовой медсестре. Более 500 тысяч медсестер на фронтах войны выносили из-под огня раненых, помогали при операциях и ухаживали за бойцами в госпиталях, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Александр Мажуга возложил цветы к памятнику Маршалу Бирюзову в столичном районе Щукино

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