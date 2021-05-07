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Александр Мажуга возложил цветы к памятнику Маршалу Бирюзову в столичном районе Щукино
Фото: Полина Коник

Александр Мажуга возложил цветы к памятнику Маршалу Бирюзову в столичном районе Щукино

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга возложил цветы к памятному знаку Маршалу Советского Союза Сергею Бирюзову в московском районе Щукино. Он также поздравил жителей и активистов района с праздником Победы.

— Северо-запад Москвы можно с полным правом назвать округом, где с особым вниманием относятся к памяти героев Великой Отечественной войны. 27 мест на карте округа носят имена тех, без кого невозможно представить Победу. Сегодня мы собрались у памятника Маршалу Бирюзову, чтобы почтить память всех героев. Сергей Семенович Бирюзов принимал участие в Донбасской и Ясско-Кишиневской операциях, освобождал Крым и Югославию. После войны Бирюзов много сделал для становления и развития войск ПВО страны и ракетных сил стратегического назначения, руководил лично подготовкой и проведением учений, участвовал в разработке новых принципов организации различных видов вооруженных сил. С 1965 года его имя носит улица в районе Щукино, — сказал ректор РХТУ.

В разговоре с жителями и активистами района Александр Мажуга отметил, что ветеранов необходимо окружить теплом и заботой, научить молодое поколение заботливо относиться к своей истории и бережно хранить свидетельства очевидцев героических событий.

Читайте также: Александр Мажуга: только наша память сохранит правду о Великой Отечественной войне

ЩукиноДень Победыпамятник
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