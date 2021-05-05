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Александр Мажуга: только наша память сохранит правду о Великой Отечественной войне
Фото: Даниил Головкин

Александр Мажуга: только наша память сохранит правду о Великой Отечественной войне

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга выступил с инициативой организовать в каждом районе столицы сбор документов и исторических свидетельств, которые лягут в основу уникальных экспозиций и помогут молодежи больше узнать о подвиге москвичей в годы войны.

— Защищать Родину от немецко-фашистских захватчиков отправились более миллиона москвичей, десятки тысяч жителей нашего города воевали в партизанских и диверсионных отрядах. Они стали участниками всех крупных операций Красной армии, сражались, не жалея жизни: погиб практически каждый третий из них. 146 из них были удостоены звания Герой Советского Союза. Именно поэтому необходимо в каждом районе организовать сбор исторических документов, которые помогли бы больше узнать о подвиге людей в годы войны, — сказал Александр Мажуга.

Ректор РХТУ напомнил о тех событиях, которые в годы войны происходили на территории современного Северо-западного округа столицы.

— На берегу Москвы-реки между деревнями Спас и Щукино находился взвод аэростатного заграждения. В Митине расположился полк, который прикрывал столицу на северо-западном направлении, там же были организованы медсанчасть и госпиталь. А Строгино стало одним из форпостов, который отражал атаки немецкой авиации, — привел исторические факты ректор РХТУ.

Ученый отметил, что сегодня мало что в облике столичных районов напоминает о днях войны, поэтому не только важно бережно сохранить все исторические свидетельства того времени, но и познакомить с ними молодое поколение.

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