Александр Мажуга назвал историю семьи основой патриотического воспитания молодежи

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Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что воспитание чувства патриотизма должно быть тесно связано с сохранением личной истории каждой семьи, когда даже спустя годы потомки хорошо знают, какой вклад внесли их родные и близкие в Великую Победу.

— Патриотическое воспитание молодого поколения должно опираться на семейные истории, на воспоминания о войне наших родных и близких. Так сложилось, что в нашей стране нет ни одной семьи, которую бы не коснулась Великая Отечественная. Уверен, что именно такие личные истории о тех, кто воевал, кто сберег для нас мирное небо, помогут воспитать настоящих патриотов своей Родины. В эти дни мы вспоминаем свои родных, которые прошли дорогами той страшной войны, и говорим слова благодарности за их подвиг, — заявил Александр Мажуга.

Ректор РХТУ отметил, что празднование Дня Победы уже давно стало традицией. И именно благодаря ей из поколения в поколение передается не только историческая правда, но и нравственные ценности, знания и убеждения.

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