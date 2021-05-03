Ученый Мажуга рассказал об открытиях советских химиков в годы Великой Отечественной войны

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Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга рассказал журналистам о наиболее значимых изобретениях отечественных химиков, которые внесли весомый вклад в победу Советского Союза в Великой Отечественной войне.

— Почти каждый элемент военного оборудования, материалы, медикаменты и обмундирование появились на свет благодаря работе советских ученых. Специалисты нашего университета, тогда еще Московского химико-технологического института, разработали баллиститные пороха для легендарных «Катюш», знаменитый в наши дни кожзаменитель «Кирза», бронированное стекло для штурмовиков и танков, а также краситель «Хаки» для камуфляжного обмундирования, — сказал ректор РХТУ.

Россия чтит подвиг ученых СССР в годы войны, бережно хранит память о том тяжелом времени и о людях, без которых победа была бы невозможна, подчеркнул Мажуга.

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