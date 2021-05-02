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Ректор РХТУ Мажуга презентовал «Карту героев» северо-запада Москвы
Фото: Даниил Головкин

Ректор РХТУ Мажуга презентовал «Карту героев» северо-запада Москвы

Василий Плиткин

Общество

В Северо-Западном округе Москвы в преддверии Дня Победы выпустили «Карту героев», где указано, какие места округа носят имена участников Великой Отечественной войны и какой вклад внесли в Победу разработки российских химиков. Об этом рассказал журналистам ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

— У Победы есть миллионы имен, которые необходимо помнить. В их честь названы столичные площади и проспекты, улицы и бульвары. Больше всего таких мест в Северо-Западном округе. Их 27. На улице Героев Панфиловцев находится Тушинский корпус РХТУ. В преддверии Дня Победы вместе с коллегами мы выпустили «Карту героев», которая не только рассказывает о том, какие места в округе хранят память о Великой Отечественной войне, но и дает возможность узнать о разработках химиков, которые помогли приблизить Победу, — рассказал ученый.

Карта также содержит список наиболее значимых разработок, которые вели сотрудники Московского химико-технологического института (на сегодняшний день — РХТУ) незадолго до войны и в ее время. Именно благодаря химикам вуза разработаны баллиститные пороха для легендарных «Катюш» и знаменитая «Кирза», пояснил Александр Мажуга.

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