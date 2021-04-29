Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Российский химик Мажуга рассказал о роли науки в постковидном мире
Фото: Даниил Головкин

Российский химик Мажуга рассказал о роли науки в постковидном мире

Василий Плиткин

Общество

Наука в постковидном мире заняла одну из ключевых позиций в формировании внутренней и внешней политики государств, без мнения ученых не будет приниматься ни одно серьезное решение, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

— Пандемия показала, что зачастую правильные решения можно принять только тогда, когда есть опора на научные факты и серьезные фундаментальные исследования. Конечно, решения эти принимали политики, но начиналось все с внимательного изучения научных данных. Можно с полной уверенностью сказать, что никогда ранее наука не играла столь важной роли в мировой политике. Зачастую именно благодаря науке эта политика и формировалась, — отметил ректор РХТУ.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в мире ускорила обмен информацией между деятелями науки, данные о новых исследованиях стали максимально открытыми, подчеркнул Александр Мажуга. Каждые три из четырех публикаций о COVID-19 находятся в открытом доступе.

Читайте также: Александр Мажуга поддержал создание проекта по мониторингу окружающей среды

пандемиянаукакоронавирус
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Господи, вспомни обо мне!

Ольга Деккер
Ольга Деккер

Спасаемся от переедания, соблюдая режим питания

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Аленушка да Иванушка — самые близкие люди на свете

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Афганский исход: войска исчезнут, война останется

Павел Семенов
Павел Семенов

И молодец, что спел: Бернес пожал бы руку лидеру Rammstein

Геннадий Окороков
Геннадий Окороков

Спел, не подумав: «Любимый город» Тилля Линдеманна

Максим Иванцов
Максим Иванцов

Скоро в школу: как подготовить первоклашку за лето

Все мнения
О проекте