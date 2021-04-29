Российский химик Мажуга рассказал о роли науки в постковидном мире

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Наука в постковидном мире заняла одну из ключевых позиций в формировании внутренней и внешней политики государств, без мнения ученых не будет приниматься ни одно серьезное решение, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

— Пандемия показала, что зачастую правильные решения можно принять только тогда, когда есть опора на научные факты и серьезные фундаментальные исследования. Конечно, решения эти принимали политики, но начиналось все с внимательного изучения научных данных. Можно с полной уверенностью сказать, что никогда ранее наука не играла столь важной роли в мировой политике. Зачастую именно благодаря науке эта политика и формировалась, — отметил ректор РХТУ.

Ситуация с коронавирусной инфекцией в мире ускорила обмен информацией между деятелями науки, данные о новых исследованиях стали максимально открытыми, подчеркнул Александр Мажуга. Каждые три из четырех публикаций о COVID-19 находятся в открытом доступе.

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