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Александр Мажуга поддержал создание проекта по мониторингу окружающей среды
Фото: Даниил Головкин

Александр Мажуга поддержал создание проекта по мониторингу окружающей среды

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что для решения экологических проблем необходимо иметь подробную информацию о состоянии окружающей среды. В связи с этим особую роль для будущего России приобретает проект по мониторингу окружающей среды, отметил ученый.

В понедельник профильная комиссия Госсовета одобрила федеральный проект «Комплексная система мониторинга окружающей среды». Он предусматривает создание системы наблюдения за окружающей средой «Экомониторинг», которую планируется запустить в России к концу 2023 года.

— Современное человечество уже столкнулось с глобальным экологическим загрязнением. Это проблема всего общества, а не одного отдельного человека. Мы должны понимать, что влияние экологии на человека сейчас составляет 25 процентов. Однако, как говорят специалисты, через 30 лет зависимость физического состояния и самочувствия граждан России от экологии возрастет до 70 процентов. Именно поэтому уже сегодня мы должны иметь полную информацию о состоянии окружающей среды, чтобы быть готовыми ответить на вызовы. Эту задачу решит новый проект по мониторингу окружающей среды, — отметил Александр Мажуга.

Ректор РХТУ указал на необходимость уменьшения вредных выбросов предприятий, рекультивацию свалок и восстановление территорий, а также сокращение источников выхлопных газов.

Благодаря системе «Экомониторинг» органы власти и граждане будут иметь своевременную и исчерпывающую информацию о состоянии окружающей среды. По итогам сбора и анализа информации будут представлены данные о гидрометеорологических наблюдениях, содержании радиоактивных веществ в воздухе, воде и почве, а также сведения о разных видах радиоактивного излучения. Также планируется сбор данных о выбросах парниковых газов на территории России.

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проектокружающая средаРоссийский химико-технологический университет имени Менделеева (РХТУ)
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