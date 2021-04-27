Александр Мажуга призвал ускорить развитие российского биофарм-кластера

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России необходимо повысить доступность и качество лекарств российского производства. С такой инициативой выступил ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга. Реализовать эти планы поможет ускоренное развитие российского биофарм-кластера, что также позволит обеспечить независимость страны от иностранных фармацевтических субстанций.

— Лекарства должны быть доступными и качественными. Пока только 5-6 процентов необходимых фармсубстанций создаются в России, остальное – закупается за рубежом. По жизненно важным препаратам ситуация чуть лучше – 8 процентов, но и этот показатель можно назвать тревожным. Ситуацию надо срочно исправлять, — сказал ректор РХТУ.

Спикер также указал на приоритетность обеспечения защиты здоровья населения РФ.

— Сегодня в списке стратегически значимых лекарственных средств 215 наименований, но только для 35 препаратов субстанции производят в нашей стране. Это ведет к колоссальным издержкам и бьет по карману людей, — добавил ректор РХТУ.

Александр Мажуга подчеркнул, что вопрос постоянного наличия и качества лекарственных препаратов касается национальной безопасности страны.

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