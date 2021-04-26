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Ректор РХТУ Мажуга предложил доработать систему ранней профориентации школьников
Фото: Данил Головкин

Ректор РХТУ Мажуга предложил доработать систему ранней профориентации школьников

Василий Плиткин

Общество

Система ранней профориентации в российских школах нуждается в более индивидуальном подходе, учитывающем разные возрастные группы и особенности развития учащихся. Таким мнением поделился ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга.

— Сегодня примерно 70 процентов школьников не имеют представления о том, чем они хотят заниматься, в какой институт поступать. Только 5 процентов уверены в выборе будущей профессии. Изменить сложившееся положение во многом под силу продуманной системе ранней профориентации. Она не только поможет школьникам осознанно подойти к выбору профессии, но и в будущем позволит сократить количество молодых специалистов, недовольных выбранной специальностью, — отметил руководитель РХТУ в беседе с журналистами.

Спикер предложил выработать единый стандарт ранней профориентации. Во-первых, школьников следует знакомить с разными профессиями, требованиями работодателей и ситуацией на рынке труда. Во-вторых, нужно определять направления работы и специальности, которые соответствуют индивидуальным способностям каждого учащегося. В-третьих, необходима работа психологов, которые помогут избежать стресса и поддержать у школьников ощущение уверенности в будущем.

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