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Ректор РХТУ Мажуга призвал российские вузы создавать «Книги подвигов» в память о героях ВОВ
Фото: Данил Головкин

Ректор РХТУ Мажуга призвал российские вузы создавать «Книги подвигов» в память о героях ВОВ

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета имени Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что в российских вузах должны быть созданы «Книги подвигов» в память о героях Великой Отечественной войны. С этой инициативой он выступил в рамках проведения всероссийской акции «День единых действий», участником которой стал РХТУ.

19 апреля в РХТУ прошел круглый стол в память о геноциде советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой Отечественной войны. По мнению Мажуги, сохранению исторической памяти помогут «Книги подвига», где будут собраны истории о жизни студентов, преподавателей и сотрудников вузов, участвовавших в ВОВ.

— Такая книга должна быть в каждом российском университете, — уверен ректор РХТУ.

По его словам, сегодня, когда после окончания войны прошло почти 76 лет, россияне обязаны делать все возможное для сохранения исторической правды о преступлениях нацистов в отношении мирных советских граждан на оккупированной территории.

— Трагедия войны оставила свой след в Менделеевском институте: наши студенты, сотрудники и преподаватели героически сражались на фронте и работали в тылу. Не все вернулись живыми в Миусы. Считаю, что сегодня каждый вуз России должен бережно хранить память о подвиге на войне и в тылу всех, кто работал или учился в его стенах, — отметил Мажуга.

В программе круглого стола в РХТУ, посвященного «Дню единых действий», был показан фильм «Без срока давности» и прошла дискуссия на темы сохранения исторической правды: потери во время блокады Ленинграда, холокост и его отражение в исторической литературе, уроки Нюрнбергского процесса и другие. В завершение участники написали письма в будущее, объединив их общей темой «Нельзя забыть».

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