Ректор РХТУ Мажуга назвал отъезд ученых из России проблемой для отечественной науки

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Ректор химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга в эфире радиостанции «Говорит Москва» обозначил проблему для российской науки, связанную с отъездом ученых из страны.

С 2012 года количество уезжающих из России деятелей науки увеличилось в пять раз, сообщал 20 апреля главный ученый секретарь Российской академии наук Николай Долгушкин.

— Действительно, проблема есть с отъездом ученых из нашей страны. Вот я окончил МГУ в 2002 году, половина курса уехала (за границу — прим «ВМ»). Конечно, сейчас такого оттока нет — нельзя сравнить с 2000 годом, он намного уменьшился, но все ровно такая тенденция есть и в последнее время она чуть усилилась, — рассказал Александр Мажуга.

Руководитель вуза указал на приоритетность комфортных условий труда для ученого. По его мнению, для специалистов наличие удобств, комфортной среды важнее заработка.

— Для ученого самое главное — это инфраструктура, современное оборудование и критическая масса ученых вокруг, — добавил спикер.

Дополнительным стимулом для деятелей науки, полагает Александр Мажуга, может стать усиление работы по популяризации достижений ученых, широкое информирование о практическом применении новых разработок.

Александр Мажуга — доктор химических наук, профессор РАН, ректор РХТУ им. Менделеева, заведующий лабораторией в МГУ им. М. В. Ломоносова. Сейчас он занимается нанохимией в области медицины, в частности, разрабатывает методы точной доставки лекарств с помощью различных наномолекул и лечения онкологии с помощью магнитных наночастиц. Входит в список 118 выдающихся молодых ученых мира.

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