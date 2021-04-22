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Александр Мажуга призвал расширять возможности студенческого туризма
Фото: Данил Головкин

Александр Мажуга призвал расширять возможности студенческого туризма

Василий Плиткин

Общество

Ректор Российского химико-технологического университета им. Д. И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга уверен, что благодаря новым возможностям студенческого туризма молодежь сможет не только хорошо отдыхать, но и лучше узнать культуру и историю России.

— Прозвучавшее в послании президента предложение сформировать дополнительные условия для организации студенческого отдыха может стать точкой отсчета не только для развития молодежного туризма, но и помочь узнать и полюбить нашу страну, стать настоящими патриотами. Надеюсь, что уже в этом году пилотные проекты докажут важность и полезность таких программ, — отметил Александр Мажуга.

Ректор РХТУ подчеркнул, что, к сожалению, сегодня многие студенты в силу материальных или других причин не всегда могут отправиться в путешествие во время летних каникул. Однако возможность проживания в университетских кампусах и общежитиях других регионов откроет для студенческой молодежи перспективу больше путешествовать по стране и знакомиться с ее историей и культурой, уверен Мажуга.

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