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Мажуга призвал придерживаться комплексного подхода к развитию науки, который был озвучен в Послании Президента
Фото: Данил Головкин

Мажуга призвал придерживаться комплексного подхода к развитию науки, который был озвучен в Послании Президента

Василий Плиткин

Общество

Президент определил пути развития науки и образования в стране на ближайшие годы и назвал конкретные меры, которые приведут к успеху: это и средства на фундаментальные исследования, и поддержка региональных вузов, и открытие студенческих технопарков и бизнес-инкубаторов. Ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева (РХТУ) Александр Мажуга считает, что Послание еще раз закрепило ключевые приоритеты России в 2021 году, который объявлен Годом науки и технологий.

— Развитие науки и поддержка высшего образования стали одними из ключевых тем Послания Президента Федеральному собранию, которое мы услышали сегодня. Владимир Путин задал высокую планку, достижение которой позволит России уже в ближайшее время стать ведущей мировой державой в названых областях. Этому буду способствовать и 1 триллион 630 миллиардов рублей, которые Президент поручил выделить на фундаментальные исследования, и поддержка региональных вузов, и развитие студенческих технопарков и новых лабораторных баз. Конечно, как ученый и как преподаватель, я понимаю, что это – большая и серьезная работа. Но важно отметить: именно такие шаги доказывают, что наука и образование стали ключевыми национальными приоритетами, — подчеркнул ректор РХТУ.

По словам Мажуги, особенно важно, что на поддержку государства могут претендовать все государственные вузы: начиная с этого года не менее 100 вузов из разных федеральных субъектов будут получать гранты от 100 миллионов рублей: средства пойдут на открытие студенческих технопарков, бизнес-инкубаторов, обновление учебно-лабораторной базы и программ обучения.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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