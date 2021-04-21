Соцвыплаты, внешняя угроза и цены на продукты. Самое важное из послания Владимира Путина

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию в среду, 21 апреля. В своей речи глава государства затронул ряд тем, касающихся здравоохранения, социальной сферы, демографии и внешней политики. Подробно о том, что говорил российский лидер, в материале «Вечерней Москвы».

Коронавирус: успехи России в борьбе с инфекцией

В начале своего выступления Владимир Путин заявил, что послание будет посвящено в основном внутренним вопросам. В первую очередь российский лидер осветил тему коронавирусной инфекции, поблагодарив медиков, педагогов, работников социальной сферы и других россиян за их напряженный труд во время пандемии.

— Настоящий прорыв совершили и наши ученые. И сейчас Россия обладает тремя надежными вакцинами от коронавируса, — отметил президент.

В связи с этим Путин призвал всех граждан страны сделать прививку от коронавируса, поскольку только таким образом удастся заблокировать смертельно опасную эпидемию.

— Другого пути нет. Другой путь хуже: переболеть, — подчеркнул Путин.

Путин призвал всех граждан сделать прививку / Видео: Telegram-канал«Вы слушали маяк»

Вопросы демографии: высший национальный приоритет

Говоря о сбережении российского народа, Путин пояснил, что на сегодняшний день это является для страны высшим приоритетом.

— Этим приоритетом определяются все положения обновленной Конституции: о защите семьи, о важнейшей роли родителей в воспитании детей, об укреплении социальных гарантий, развитии экономики, образования и культуры, — уточнил глава государства.

Он добавил, что необходимо выйти на устойчивый рост численности населения. Так, к 2030 году средняя продолжительность жизни должна составить 78 лет. По словам президента, это сложнейшая задача, особенно на фоне коронавируса. В связи с этим Путин еще раз указал на важность вакцинации.

Сфера здравоохранения: расширение диспансеризации

Путин отметил, что коронавирус оказывает негативное влияние на организм, в особенности на сердце и сосуды. Поэтому, по мнению президента, правительство должно реализовать программу борьбы с сердечными заболеваниями и другими причинами преждевременной смерти.

Помимо этого, российский лидер поручил кабинету министров и Минздраву расширить программы диспансеризации и профилактических осмотров с 1 июля 2021 года. Он подчеркнул, что в этом вопросе важен максимальный охват. Также президент поручил исключить в поликлиниках очереди, трудности с записью на диагностику к профильному специалисту и получением рецептов.

Завершая блок о здравоохранении, Путин предложил продлить до конца 2021 года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. При этом детский отдых, по словам лидера, нужно сделать максимально доступным. Для этого следует возвращать половину стоимости путевки в детский лагерь.

Путин предложил продлить программу туристического кешбэка / Видео: Telegram-канал «360»

Оказание государственных услуг

Кроме того, глава государства заявил, что в 2022 году в России необходимо внедрить принципы социального казначейства. Речь идет о системе, при которой все федеральные пособия, пенсии и иные социальные выплаты будут оформляться и выплачиваться в так называемом режиме одного окна. Гражданам не нужно будет для этого обращаться в большое количество инстанций.

— Уже через три года абсолютное большинство государственных и муниципальных услуг должно предоставляться гражданам России дистанционно, в режиме 24 часа в сутки семь дней в неделю. То есть на постоянной основе, — подчеркнул Путин.

Отдельно президент затронул вопрос с системой получения алиментов. По его словам, эта процедура не должна унижать родителя с ребенком. Все вопросы нужно решать в основном удаленно и в интересах пострадавшей стороны.

Оказание помощи семьям с детьми

Говоря о помощи семьям с детьми, президент отметил, что необходимо к 1 июля подготовить целостную систему поддержки семей. Так, детям в возрасте от 8 до 16 лет включительно, растущим в неполных семьях, будет назначена выплата. Ее размер в среднем по стране составит 5650 рублей.

Также получат поддержку беременные женщины, которые оказались в сложной материальной ситуации. Путин предложить предусмотреть для них ежемесячную выплату в размере в среднем по стране 6350 рублей.

Кроме того, по мнению российского лидера, нужно пересмотреть вопрос с больничными по уходу за ребенком. На сегодняшний день эта сумма зависит от трудового стажа, что особенно тяжело для молодых родителей.

— Все законодательные решения здесь нужно принять в ближайшее время, чтобы уже с этого года больничные по уходу за ребенком в возрасте до семи лет включительно оплачивались в размере 100 процентов от заработка, — сказал Путин.

Помимо этого, президент предложил в середине августа осуществить единовременную выплату в размере 10 тысяч рублей семьям с детьми школьного возраста и будущими первоклассниками.

Поддержка семей с детьми / Видео: Telegram-канал Lifeshot

Помощь школам и другим учебным учреждениям

Владимир Путин заявил, что до конца 2024 года в стране будет построено не менее 1300 новых школ. В этих учреждениях смогут учиться более миллиона детей. Также за четыре года будет закуплено не менее 16 тысяч новых школьных автобусов, которые должны быть современными и безопасными.

Кроме того, в российских вузах в скором времени появится еще 45 тысяч бюджетных мест, при этом не менее 70 процентов из них — для регионов.

Также президент выразил мнение, что следует распространить доплату в размере пяти тысяч рублей на кураторов учебных групп в колледжах и техникумах.

В качестве еще одной меры поддержки Путин предложил в ближайшие два года направить 10 миллиардов рублей на оснащение педагогических вузов в РФ. Он подчеркнул, что следует уделить пристальное внимание современной подготовке будущих учителей, так как от них во многом зависит будущее России.

Экология

Президент не обошел вниманием и экологическую сферу. Он отметил, что накопленный объем чистой эмиссии парниковых газов в России в предстоящие 30 лет должен быть меньше, чем в Евросоюзе. Также он обратил внимание на то, что в РФ нужно создать систему жесткого контроля и мониторинга за углеродными выбросами.

Кроме того, Путин указал на необходимость ввести расширенную ответственность производителей и импортеров за утилизацию товаров и упаковки уже в этом году.

— Принцип «загрязнитель платит» должен в полной мере работать и в сфере обращения с отходами, чтобы обеспечить переход к так называемой экономике замкнутого цикла, — подчеркнул глава государства.

Он попросил Федеральное собрание ускорить принятие закона о финансовой ответственности владельцев предприятий за вред экологии.

Путин — о финансовой ответственности предприятий за экологические катастрофы / Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Экономика: цены на продукты, рынок труда, поддержка бизнеса и регионов

Путин обратил внимание на то, что рост цен на товары и услуги съедает доходы граждан, а принятых точечных мер по недопущению этого роста недостаточно. В связи с этим правительство должно выполнить следующую задачу — создать в стране рыночные условия для долгосрочной стабилизации цен на продукты.

Российский лидер подчеркнул, что рыночные механизмы регулирования надо использовать вовремя и в том объеме, который необходим и который соответствует определенной ситуации в экономике и соцсфере.

Также кабмин и Центробанк должны продолжать проводить ответственную финансовую политику, обеспечивать макроэкономическую устойчивость и сдерживать инфляцию вблизи цели в четыре процента.

Кроме того, глава государства поручил правительству в течение месяца представить меры по поддержке малого и среднего бизнеса. Это должны быть меры налогового стимулирования, доступные кредиты и расширение сбыта продукции. Также нужно поддерживать настрой бизнеса на создание новых рабочих мест.

В свою очередь регионам могут быть предоставлены инфраструктурные бюджетные кредиты.

— Мы предоставим субъектам Федерации принципиально новый инструмент развития, а именно — так называемые инфраструктурные бюджетные кредиты по ставке не более трех процентов годовых и сроком погашения 15 лет, — объяснил Путин в ходе оглашения послания.

Он добавил, что рынок труда в России должен быть восстановлен к концу 2021 года, но кабмин должен постараться решить эту задачу раньше.

Помимо этого, президент распорядился о том, чтобы скоростная магистраль Москва — Екатеринбург через Казань была достроена за три года.

— Начнем с того, что выделим средства из Фонда национального благосостояния на опорные магистрали. Прежде всего на уже идущее строительство скоростной автомагистрали Москва — Казань, — рассказал лидер.

Магистраль необходимо будет продлить до Екатеринбурга. Таким образом, по словам главы государства, к 2024 году будет обеспечено безопасное скоростное движение от Балтики до Урала.

Фото: Администрация президента РФ

Туризм в постпандемийный период

Путин затронул и тему туризма. Он подчеркнул, что, как только позволит эпидемиологическая ситуация, РФ снимет еще действующие ограничения для того, чтобы миллионы туристов со всех концов света посетили страну.

— Россия — радушная страна, открытая для настоящих друзей, — отметил глава государства.

По его словам, иностранные туристы, которые приедут в РФ после постпандемийного открытия границ, должны иметь возможность получить электронную визу за четыре дня.

Модернизация российского вооружения

Доля современного вооружения в ядерной триаде России составит 88 процентов в этом году. По словам президента, уровень оснащенности современной техникой во всех родах войск составит 76 процентов к 2024 году.

— В полном соответствии с планами развития Вооруженных сил идет работа и над другими самыми современными боевыми комплексами, включая «Посейдон», «Буревестник» и другие системы, — рассказал президент.

Также глава государства добавил, что тяжелую ракету «Сармат» поставят на вооружение в конце 2022 года.

«Все как у Киплинга»: отношение других стран к России

Финальным блоком в послании Путина стала тема внешней политики. В частности, президент обратил внимание на отношение многих стран к России. По его словам, недружественные акции в отношении страны со стороны Запада не прекращаются.

— В некоторых странах завели пренеприличный обычай: по любому поводу, а чаще всего вообще без всякого повода цеплять Россию. Спорт какой-то, новый вид спорта — кто громче что-то скажет, — сыронизировал глава государства.

Он отметил, что смысл и содержание политики России на международной арене заключаются в том, чтобы обеспечить мир и безопасность для благополучия россиян и для стабильного развития страны. При этом, по словам лидера, у России есть свои интересы, которые будут защищаться в рамках международного права. Если же кто-то в отношении РФ будет допускать высокомерный и эгоистичный тон, то Москва найдет возможность отстоять свою позицию, подчеркнул Путин.

Помимо этого, он прокомментировал отношение Запада, который не осудил попытки убийства президента Белоруссии Александра Лукашенко и переворота в этой республике.

Путин также сравнил «задирающие» Россию страны с шакалом Табаки, крутящимся вокруг тигра Шерхана.

— Все как у Киплинга. Подвывают для того, чтобы задобрить своего суверена, — добавил президент.

Он пояснил, что Россия не отвечает на недружественные акции некоторых стран, потому что хочет иметь добрые отношения с участниками мирового сообщества.

Путин также напомнил о том, что Россия как лидер в создании новых ядерных сил и создании боевых систем нового поколения предлагает мировому сообществу обсудить стратегическую и глобальную стабильность, а также создать среду бесконфликтного существования.

Видео: Telegram-канал «RT на русском»

Завершая свою речь, Владимир Путин заявил, что россияне сделают все, чтобы отразить угрозу эпидемии коронавируса.

— Никто в мире не знал, с какой бедой нам придется столкнуться. Но мы, граждане России, уже сделали многое и сделаем все возможное, чтобы отразить угрозу эпидемии, — пояснил президент.

Он добавил, что РФ обладает надежным потенциалом, созданным в предыдущие годы.

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