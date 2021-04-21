Путин: Система получения алиментов не должна унижать родителя с ребенком

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Президент России Владимир Путин заявил о том, что система получения алиментов в стране не должна унижать родителя с ребенком. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному Собранию в среду, 21 апреля.

— Эта процедура не должна унижать человека. Все вопросы здесь нужно решать преимущественно удаленно и главное — в интересах пострадавшей стороны, — рассказал президент.

Мамы, по словам Путина, не должны «обивать пороги инстанций и собирать справки». С этой целью необходимо обеспечить безусловное исполнение судебных решений по взысканию алиментов, подчеркнул российский лидер.

Ранее Путин поручил платить детям от восьми до 16 лет в неполных семьях по 5650 рублей.

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