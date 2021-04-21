Путин поручил платить детям от 8 до 16 лет в неполных семьях по 5650 рублей

Фото: ТАСС

Президент России Владимир Путин распорядился о новой мере поддержки детей, которые растут в неполных семьях. Об этом глава государства заявил во время послания Федеральному Собранию в среду, 21 апреля.

Так, дети от восьми до 16 лет, которые воспитываются в семьях без отца или матери, будут получать, в среднем, по 5650 рублей каждый месяц.

Ранее Путин поручил расширить программы диспансеризации и профосмотров в России.

Поддержка семей с детьми / Видео: Telegram-канал«Lifeshot»

Читайте также: Путин: Задача России — выйти на устойчивый рост численности населения