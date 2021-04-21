Путин: Задача России — выйти на устойчивый рост численности населения

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин 21 апреля во время послания Федеральному собранию сообщил, что у России есть стратегия, которая позволит к 2030 году прийти к тому, чтобы средняя продолжительность жизни в стране достигла 78 лет.

Кроме того, президент отметил, что в стране на первый план вышли духовные ценности, о которых во многих странах уже забывают.

— Россия будет отстаивать и защищать эти ценности, — заявил глава государства.

К таким ценностям, по словам президента, относятся семья, дружба, взаимовыручка и сплоченность в России.

Новость дополняется.

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