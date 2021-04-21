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Послание президента РФ Федеральному собранию началось в Москве
Фото: Администрация президента РФ

Послание президента РФ Федеральному собранию началось в Москве

Виктория Родимкина

Внутренняя политика

В Центральном выставочном зале «Манеж» началось послание президента России Владимира Путина Федеральному собранию. Прямую трансляцию ведут на телеканалах «Россия 24», «Россия 1», Первом канале и на сайте «Вечерней Москвы».

Федеральные каналы закладывают на трансляцию послания один час, однако продолжительность обращения президента не регламентирована.

— Послание будет посвящено вопросам здравоохранения, социальной политики, экономики, вопросам безопасности, — сказал президент.

Помимо членов Федерального собрания, на мероприятии присутствует губернаторский корпус. Чтобы попасть на мероприятие, журналистам необходимо было сделать три ПЦР-теста на коронавирус: за день, за два дня и за пять дней до начала оглашения послания.

В пресс-службе Кремля традиционно не стали анонсировать содержание обращения президента. Но известно, что послание Путина будет сконцентрировано на постковидном периоде. Допускается, что глава государства сообщит о каких-либо системных мерах поддержки населения после коронавируса.

Российский лидер во время подготовки к мероприятию отмечал, что в послании будут затронуты темы социальной сферы, а также развитие инфраструктуры страны. Кроме того, Владимир Путин проводил совещание, на котором обсуждалось исполнение двух предыдущих его посланий Федеральному собранию.

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Владимир Путинпослание президента России Федеральному собраниюполитики
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