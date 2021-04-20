О чем будет говорить Путин 21 апреля

Фото: Администрация президента РФ

В своем послании Федеральному собранию 21 апреля президент России Владимир Путин, скорее всего, будет говорить об интеграции с соседними странами, экономике и о возвращении к обычной жизни после пандемии COVID-19. Такое мнение в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» высказал политолог, генеральный директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков.

С посланием президент выступит 21 апреля в 12:00 по московскому времени в центральном выставочном зале «Манеж». Федеральные телеканалы закладывают на трансляцию мероприятия один час эфирного времени. Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее сообщал, что послание президента будет сконцентрировано на постковидном периоде. Допускается, что Владимир Путин сообщит о каких-либо системных мерах поддержки населения. Кроме того, возможно, будут затронуты темы социальной сферы, а также развития инфраструктуры страны. Помимо членов обеих палат российского парламента, на выступление главы государства приглашен губернаторский корпус.

Илья Гращенков отмечает, что в целом единого взгляда относительно содержания речи российского лидера у аналитиков пока нет и в их мнениях существует разброс. Политолог не исключает, что глава государства будет говорить о Белоруссии, особенно с учетом запланированного на следующий день визита в Москву Александра Лукашенко.

— Но я не думаю, что заявление по поводу Белоруссии будет сенсационным — вроде того, что мы становимся единым государством. Скорее всего, будет объявлено просто о том, что намечены пути сближения, интеграции. Также в преддверии кампании в Госдуме, вероятно, будут озвучены какие-то посылы о том, что мы преодолеем последнюю волну коронавируса, у нас есть три вакцины, мы победим COVID-19 и вернемся к прежней жизни, — прогнозирует политолог.

Гращенков затруднился сказать, будет ли в послании Федеральному собранию что-то экстраординарное, связанное с Западом.

— Возможно, и будет объявлено, что «вокруг одни враги», но даже думать об этом не хочется. Я не вижу задачи обострить (отношения — прим. «ВМ»). Сейчас обостряет же Запад. И чехи, и Турция с Эрдоганом, и заявления Байдена. И мы сейчас находимся в таком состоянии, когда нас можно удивлять каждый день какими-то решениями. Но в целом, думаю, будет намечена более рациональная политика, исходящая из желания нормализовать отношения с Западом, а не довести их до предела, — резюмировал собеседник «ВМ».

Ранее в беседе с корреспондентом «Вечерней Москвы» историк и политолог, бывший советник президента России по политическим вопросам Сергей Станкевич говорил о том, что главной темой послания, вероятно, станет переход страны к ускоренному развитию по всем магистральным направлениям с особым акцентом на экономике и высоких технологиях. Внешнюю политику, по мнению специалиста, президент, скорее всего, тоже упомянет, но только в контексте того, что обстановка на мировой арене неблагоприятна.

При этом эксперты отмечают большую важность обращения президента к Федеральному собранию. Депутат Госдумы Ирина Белых посоветовала всем гражданам посмотреть трансляцию мероприятия. По ее мнению, это знаковое событие, которое определит дальнейшую судьбу страны.

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