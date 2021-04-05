«Переходим к наступлению»: чего ждать от послания Путина

Фото: kremlin.ru / Официальный сайт президента России

Грядущее послание президента России Федеральному собранию 21 апреля может ознаменовать начало новой эпохи. Такое мнение в разговоре с «Вечерней Москвой» высказал историк и политолог, бывший советник главы государства по политическим вопросам Сергей Станкевич.

Собеседник «ВМ» выразил надежду, что главной темой послания станет переход страны к ускоренному развитию по всем магистральным направлениям с особым акцентом на экономике и высоких технологиях.

— Мы долго ждали, готовились, копили силы, формировали кадровый резерв и теперь переходим к наступлению. Теперь — ускоренное, устойчивое и стратегически последовательное развитие, — сказал эксперт, отметив, что это может стать началом новой эпохи в истории РФ.

Помимо этого, Станкевич отметил, что было бы здорово увидеть и услышать, как Путин «оглянется на десять предыдущих посланий», чтобы критически их осмыслить с точки зрения того, что получилось сделать, а что нет.

Внешнюю политику российский лидер тоже может затронуть, считает политолог, но, по его мнению, это уже второстепенная задача.

— В ближайшие десять лет внешняя обстановка не улучшится сколько-нибудь радикальным образом. Конечно, внешнюю политику неизбежно надо коснуться в послании, но только для того, чтобы указать, что она неблагоприятная, а значит, есть повод быть особенно собранными, — заключил Станкевич.

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