Путин проведет совещание по итогам послания 2020 года на следующей неделе

Фото: Администрация президента РФ

Президент России Владимир Путин проведет совещание по выполнению послания Федеральному собранию 2020 года на следующей неделе. Об этом сообщили на телеканале «Россия 1».

На совещании Путин заслушает отчет об исполнении прошлогодних поручений. Дату нового послания пока не озвучили.

В 2020 году глава государства предлагал внести поправки в Конституцию, которые были приняты летом. Кроме того, Путин поручил заняться продлением программ социальных выплат, налаживанием поставок жизненно необходимых лекарств и другими вопросами.

В СМИ сообщали, что послание президента Федеральному собранию в 2021 году состоится 22 апреля. По предварительной информации, президент России будет обсуждать финансовую поддержку регионов.

Ранее Путин получил приглашение Байдена на климатический саммит.

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