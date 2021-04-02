Лукашенко поздравил Путина с Днем единения народов России и Белоруссии

Фото: mil.by / Минобороны Белоруссии

Президент Республики Беларусь Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с Днем единения народов России и Белоруссии. Об этом сообщила пресс-служба президента Белоруссии на его официальном сайте в пятницу, 2 апреля.

Лукашенко обратил внимание на то, что договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии» был подписан четверть века назад, а его результаты по прошествии времени носят положительный характер для обоих государств.

— За это время наши страны многого достигли в союзном строительстве. Сформированы общие таможенное, миграционное, гуманитарное, социальное, культурное и образовательное пространства, способствующие повышению качества жизни и благосостояния белорусов и россиян, — говорится в опубликованном пресс-службой поздравлении.

Кроме того, Лукашенко отметил, что дальнейшее сотрудничество России и Белоруссии в рамках Союзного государства, осуществляемое на равных правах, и в будущем будет отвечать интересам граждан двух стран.

Напомним, 2 апреля 1996 года был подписан договор «Об образовании Сообщества России и Белоруссии», который положил начало взаимной интеграции двух государств. С тех пор в эту дату отмечается День единения народов России и Белоруссии.

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