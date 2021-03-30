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Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций
Фото: Администрация президента РФ

Александр Лукашенко подписал указ о введении ответных санкций

Кирилл Николаев

В мире

Президент Белоруссии Александр Лукашенко подписал указ о запрете на ввоз в республику отдельных товаров и на импорт услуг юридических лиц государств, которые приняли санкции против официальных лиц Минска. Об этом во вторник, 30 марта, сообщили на сайте главы государства.

Отмечается, что документ принят в целях обеспечения безопасности и защиты национальных интересов Белоруссии. Конкретный перечень товаров, услуг и при необходимости иностранных юридических и физических лиц будет установлен Советом министров.

Ранее Евросоюз (ЕС) опубликовал третий перечень ограничительных мер, которые распространяются на ряд юридических лиц — ЗАО «Белтехэкспорт», Минский завод колесных тягачей VOLAT, Dana holdings, IT-компанию Synesis — и физлиц. В число последних вошли: глава Национальной государственной телерадиокомпании Белоруссии Иван Эйсмонт и экс-руководитель минского горисполкома, вице-премьер Анатолий Сивак. Позднее ЕС продлил на год санкции в отношении Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

16 августа действующий президент страны Александр Лукашенко заявил, что выборы в Белоруссии состоялись, фальсификации на них быть не могло. Позднее Лукашенко допустил проведение перевыборов.

Масштабные провокации в Белоруссии привлекли внимание мировой общественности, особенно Европейского союза, который выразил солидарность с белорусским народом, призвал к новым выборам и пообещал ввести санкции против тех, кто стоит за избиением протестующих и фальсификациями на выборах.

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БелоруссияАлександр Лукашенкосанкции
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