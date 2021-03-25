МВД Белоруссии считает обстановку в стране спокойной и контролируемой
Обстановка в Белоруссии на данный момент спокойная и контролируемая, несмотря на планы оппозиции возобновить акции протеста. Об этом рассказала пресс-секретарь МВД республики Ольга Чемоданова.
Она отметила, что в оппозиционных Telegram-каналах начали появляться призывы к возобновлению протестов против действующей власти.
— Все действия сотрудников милиции направлены на обеспечение охраны общественного порядка в стране. С учетом призывов в Telegram-каналах деструктивного характера, безусловно, мы следим за ситуацией. В настоящее время она спокойная и контролируемая, — отметила пресс-секретарь.
Ранее сообщалось, что в целях безопасности к рабочей резиденции белорусского президента Александра Лукашенко, Дворцу Независимости, начали стягивать дополнительные наряды сотрудников правоохранительных органов. В других районах Минска также были замечены силовики и спецтехника, сообщает РИА Новости.
Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела
9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.
Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.
КГБ республики 11 февраля заявил, что ситуация с митингами в стране стабилизировалась, их проявления почти сошли на нет.
После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.
Читайте также: Роуминг между Белоруссией и Россией могут отменить в начале апреля