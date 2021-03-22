Роуминг между Белоруссией и Россией могут отменить в начале апреля

Фото: Минобороны РФ

Роуминг между Белоруссией и Россией планируют отменить к 2 апреля 2021 года. Об этом рассказали на заседании комиссии по информационной политике Парламентского собрания Союза Белоруссии и России.

Вопрос будет обсуждаться 30 марта на заседании Группы высокого уровня Совета министров Союзного государства.

— В связи с нарастающими информационными вызовами сегодняшнего дня и необходимостью сближения народов Союзного государства отмена роуминга — реальный инструмент углубления интеграционных процессов, — сообщается в итоговом решении комиссии.

По словам главы комиссии Геннадия Давыдко, жители России и Белоруссии ждут, когда связь станет доступнее. Он уточнил, что сейчас вопрос об отмене роуминга имеет не технический, а политический характер.

На заседании также решили продлить до 2021 года тестовый режим использования каналов связи для пропуска роумингового трафика Союзного государства. Уточняется, что данное решение приняли, так как власти двух стран не успели завершить мероприятия по предотвращению телефонного мошенничества, сообщает БелТА.

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