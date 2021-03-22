Виктор Бабарико не признал вину по делу Белгазпромбанка

Фото: facebook.com/vdbabariko

Виктор Бабарико не признал вину в инкриминируемых преступлениях в рамках уголовного дела по организации преступной группы на базе Белгазпромбанка. Об этом политик и бизнесмен рассказална заседании суда в Минске.

Бабарико был главой Белгазпромбанка в течение 20 лет. Его обвинили в получении взятки в особо крупном размере, легализации своих доходов преступным путем и других преступлениях. Банкиру грозит до 15 лет лишения свободы.

В ходе предварительного расследования Бабарико не признавал свою вину и не соглашался работать со следствием. На заседании суда в Минске в понедельник, 22 марта, политик заявил, что ему понятны статьи обвинения, но он не признает себя виновным.

— Нет, я не признаю себя виновным в полном объеме, потому что я не совершал никаких преступлений, в которых меня обвиняют, — сказал Бабарико на суде.

По словам Бабарико, выдвинутое ему обвинение не было конкретизировано, что нарушает его право на защиту. Он добавил, что будет говорить об этом в своих показаниях.

Уточняется, что остальные семь фигурантов уголовного дела признали свою вину в полном объеме. По данным правоохранительных органов Белоруссии, в Белгазпромбанке под руководством Бабарико работала организованная преступная группа, которая выводила деньги за границу, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

КГБ республики 11 февраля заявил, что ситуация с митингами в стране стабилизировалась, их проявления почти сошли на нет.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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