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Помощник Лукашенко назвал протесты вызовом для экономики Белоруссии
Фото: Youtube/PRO100BY

Помощник Лукашенко назвал протесты вызовом для экономики Белоруссии

Кирилл Николаев

В мире

Протестная активность в Белоруссии стала вызовом для развития экономики страны. Об этом в воскресенье, 14 марта, заявил помощник президента Белоруссии Александра Лукашенко по финансово-кредитным вопросам Валерий Бельский в эфире телеканала СТВ.

По его словам, протесты создают риски для экономического развития. Бельский назвал протесты «самым тяжелым» из всех вызовов для экономики, с которым столкнулась Белоруссия.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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