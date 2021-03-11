Белорусскому политику Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение

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Белорусскому оппозиционному политику Сергею Тихановскому предъявили окончательное обвинение по четырем статьям. Об этом рассказали в пресс-службе СК республики.

Мужчину обвиняют в организации массовых беспорядков и разжигании социальной вражды. Дела также возбуждены по статьям о препятствовании работе ЦИК и о нарушении общественного порядка. Тихановскому может грозить до 15 лет лишения свободы. Ущерб оценен в 1,35 миллиона долларов.

После белорусских выборов правозащитники насчитали в стране 220 политзаключенных, которые были задержаны из-за участия в митингах. Сергея Тихановского задержали еще до президентских выборов, в результате чего его жена Светлана стала лидером оппозиции, сообщает РИА Новости.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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