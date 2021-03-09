Марии Колесниковой продлили срок содержания под стражей до 8 мая

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Член президиума координационного совета оппозиции Белоруссии Мария Колесникова еще два месяца будет находиться под стражей. Об этом во вторник, 9 марта, рассказали в штабе бывшего претендента на пост президента Белоруссии Виктора Бабарико.

Отмечается, что арест Колесниковой продлен до 8 мая, сообщает РИА Новости.

Мария Колесникова была арестована в ночь с 7 на 8 сентября 2020 года. Следствие 16 сентября выдвинуло ей обвинение в публичных призывах к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Белоруссии.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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