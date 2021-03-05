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Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской
Фото: Youtube / BBC News - Русская служба

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу об экстрадиции Тихановской

Юлия Ямпольская

В мире

Генеральная прокуратура Белоруссии направила в Литву просьбу о выдаче бывшего кандидаты в президенты республики Светланы Тихановской. Об этом в пятницу, 5 марта, сообщили в белорусской Генпрокуратуре.

Уточняется, что Тихановскую хотят привлечь к уголовной ответственности за преступления, совершенные против порядка управления, общественной безопасности и государства, передает Telegram-канал Гепрокуратуры республики.

Ранее СК Белоруссии инициировал экстрадицию бывшего кандидата в президенты республики Светланы Тихановской.

Выборы президента Белоруссии: протесты, задержания и уголовные дела

9 августа 2020 года в Белоруссии состоялись выборы президента. 14 августа Центризбирком опубликовал окончательные итоги выборов президента в республике. По данным комиссии, за действующего лидера страны Александра Лукашенко проголосовали 80,1 процента избирателей, тогда как за оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую — 10,12 процента.

Электоральные мероприятия к концу дня переросли в массовые протесты, которые пришлось подавлять силой. Менее чем за неделю митингов ОМОН задержал несколько тысяч человек, из которых до настоящего времени были отпущены не все граждане. Сотни человек пострадали, в том числе и сами правоохранители. По факту нападения на милицию были заведены десятки уголовных дел.

После этих событий Евросоюз ввел санкции в отношении Лукашенко, а также еще нескольких человек и предприятий, заявив о неприемлемости насилия против протестующих и фальсификаций на выборах.

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БелоруссияЛитваСветлана Тихановская
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