Светлана Тихановская попала в сотню молодых лидеров по версии журнала Time

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Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в глобальном списке 100 молодых лидеров по версии американского журнала Time.

Данный список лидеров TIME100 Next является продолжением рейтинга TIME100.

— Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это, — приводятся слова редактора «старшего» рейтинга Дэна Маскаи на сайте списка.

Список TIME100 Next разбит на шесть категорий. Тихановская находится в разделе «лидеров». Вместе с ней в данном разделе состоят премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также директор платформы Robinhood Владимир Тене.

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