Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Светлана Тихановская попала в сотню молодых лидеров по версии журнала Time
Фото: Youtube.com/вДудь

Светлана Тихановская попала в сотню молодых лидеров по версии журнала Time

Никита Абрамов

В мире

Бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская оказалась в глобальном списке 100 молодых лидеров по версии американского журнала Time.

Данный список лидеров TIME100 Next является продолжением рейтинга TIME100.

— Каждый в этом списке стоит на пороге исторических свершений. Фактически многие из них уже сделали это, — приводятся слова редактора «старшего» рейтинга Дэна Маскаи на сайте списка.

Список TIME100 Next разбит на шесть категорий. Тихановская находится в разделе «лидеров». Вместе с ней в данном разделе состоят премьер-министр Финляндии Санна Марин, советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, а также директор платформы Robinhood Владимир Тене.

Читайте также: Светлана Тихановская и Мария Колесникова стали номинантами на Нобелевскую премию

Республика Беларусьжурнал TimeСветлана Тихановская
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Кража года: кто заплатит за ловкость рук

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Беда, которая нас объединяет

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Кто разлучил Лидию Федосееву-Шукшину и Бари Алибасова

Олег Сыров
Олег Сыров

Вспоминая 90-е: куда пристроить сиротку

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Импичиада в действии: как Дональд Трамп опять всех переиграл

Руслан Карманов
Руслан Карманов

Андрей Аршавин: другого футбола у нас для вас нет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Удивительная жизнь ночных троллейбусов, 18+

Все мнения
Вопрос дня
Насколько рекордный снегопад повлиял на ваш обычный распорядок жизни?
О проекте