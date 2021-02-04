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Светлана Тихановская и Мария Колесникова стали номинантами на Нобелевскую премию
Фото: vk.com/svetlanatihanovskaya2020

Светлана Тихановская и Мария Колесникова стали номинантами на Нобелевскую премию

Виктория Родимкина

В мире

Представители белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также Мария Колесникова и Вероника Цепкало — стали номинантами на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщает Newsweek.

Также в число номинантов попали бывший президент США Дональд Трамп, Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, МКС и НАТО.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается выдающимся личностям с 1901 года.

Ранее по теме: Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Нобелевская премияноминантыСветлана Тихановская
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