Светлана Тихановская и Мария Колесникова стали номинантами на Нобелевскую премию

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Представители белорусской оппозиции — бывший кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская, а также Мария Колесникова и Вероника Цепкало — стали номинантами на Нобелевскую премию мира 2021 года. Об этом сообщает Newsweek.

Также в число номинантов попали бывший президент США Дональд Трамп, Грета Тунберг, сайт WikiLeaks, агентство ООН по делам беженцев, МКС и НАТО.

Нобелевская премия мира ежегодно присуждается выдающимся личностям с 1901 года.

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