Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

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Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Яак Мадисон объяснил свое решение тем, что Трамп является первым президентом США за последние 30 лет, который не начал ни одну войну во время своего срока исполнения обязанностей главы государства.

— Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе, — пояснил политик.

По его словам, он не был единственным, кто предложил кандидатуру Трампа. Но, пояснил Мадисон, чем больше заявок, тем больше шансов на успех.

Напомним, Нобелевская премия мира ежегодно присуждается выдающимся личностям с 1901 года.

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