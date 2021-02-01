Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира
Фото: flickr.com / Gage Skidmore

Трампа выдвинули на Нобелевскую премию мира

Виктория Родимкина

В мире

Депутат Европарламента от Эстонии Яак Мадисон выдвинул бывшего президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа на Нобелевскую премию мира. Об этом политик сообщил на своей странице в соцсети Facebook.

Яак Мадисон объяснил свое решение тем, что Трамп является первым президентом США за последние 30 лет, который не начал ни одну войну во время своего срока исполнения обязанностей главы государства.

— Кроме того, под его руководством на Ближнем Востоке был подписан ряд мирных соглашений, которые помогли обеспечить стабильность и мир в регионе, — пояснил политик.

По его словам, он не был единственным, кто предложил кандидатуру Трампа. Но, пояснил Мадисон, чем больше заявок, тем больше шансов на успех.

Напомним, Нобелевская премия мира ежегодно присуждается выдающимся личностям с 1901 года.

Читайте также: В офисе Трампа раскрыли подробности подготовки по делу об импичменте

Нобелевская премии мираДональд ТрампСША
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Алексей Немерюк
Алексей Немерюк

Рестораторы ждут роста выручки

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Пора простить Бориса Ельцина

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Писатель, увидевший страшное будущее

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Несостоявшийся юбилей Юлии Началовой: жизнь после смерти

Роман Дощинский
Роман Дощинский

Берегите слова: как научиться говорить красиво

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Почему Россия не должна уходить из ПАСЕ

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Кладовка, курятник или дом свиданий: зачем городу гаражи

Все мнения
О проекте