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В офисе Трампа раскрыли подробности подготовки по делу об импичменте
Фото: facebook.com/WhiteHouse

В офисе Трампа раскрыли подробности подготовки по делу об импичменте

Виктория Родимкина

В мире

Бывший президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп нанял двух адвокатов, которые возглавят команду юристов на процессе по делу об импичменте в Сенате.

Интересы бывшего американского лидера будут представлять адвокаты Дэвид Шен и Брюс Л. Кастор — младший.

Ранее из команды Трампа вышли два юриста — Дебора Барбье и Бутч Бауэрс. Затем стало известно, что команду экс-президента покинули еще три человека — адвокаты Джош Ховард, Джонни Гэссер и Грег Харрис.

В заявлении офиса Трампа сообщается, что новые юристы считают импичмент неконституционным, сообщил портал Axios.

Напомним, 13 января Дональд Трамп стал первым президентом в истории США, которому дважды объявили импичмент. Решение об этом вынесла Палата представителей Конгресса Соединенных Штатов, одобрившая соответствующую резолюцию, в которой была всего одна статья: подстрекательство к мятежу.

Читайте также: Сенат США отложил рассмотрение импичмента Трампа

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