Палата представителей США проголосовала за импичмент Трампу

Импичмент Дональду Трампу объявлен по статье - подстрекательство к мятежу / Фото: facebook.com/WhiteHouse

Палата представителей Соединенных Штатов в среду, 13 января, проголосовала за импичмент президенту Дональду Трампу.

Импичмент вынесен по единственной статье — подстрекательство к мятежу. В резолюции сказано, что действия президента соответствуют конституционной формулировке «тяжкие преступления и проступки», за которые ему может быть вынесен импичмент.

Отмечается, что для отстранения Трампа от власти досрочно, нужно, чтобы его осудили по итогам процесса в сенате, но республиканцы до настоящего времени не согласились отозвать сенат с каникул до инаугурации Джо Байдена 20 января. Можно ли будет вынести Трампу импичмент задним числом, после его ухода с поста, неясно, так как подобной практики в истории конгресса не было, передает РИА Новости.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа. 7 января конгресс утвердил избрание Байдена новым главой Белого дома.

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса и окружили зал Сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия.

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции. Позднее власти Вашингтона подтвердилисмерть женщины, а также сообщили о гибели еще троих человек. На данный момент известно о пяти жертвах.

Читайте также: Трамп призвал воздержаться от насилия при новых демонстрациях