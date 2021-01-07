Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США

Фото: senate.gov

Власти Вашингтона подтвердили гибель четырех человек во время протестов перед зданием Конгресса США. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти в четверг, 7 января.

По его словам, в здании Конгресса была застрелена женщина. Также он сообщил, что погибли еще три человека, не уточнив обстоятельства их гибели.

— В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти, — цитирует Конти ТАСС.

Помимо этого, глава полиции Вашингтона сообщил, что более 50 человек были задержаны во время протестов за нарушение комендантского часа.

— По состоянию на 21:30 (по местному времени) мы произвели 52 задержания, — пояснил полицейский.

Конти уточнил, что некоторые демонстранты были задержаны за незаконное владение оружием, но большинство — за нарушение комендантского часа, который действовал в округе Колумбия с 18:00 6 января.

Видео: Telegram-канал Mash

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Помимо этого, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден 7 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

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