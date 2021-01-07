Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США
Фото: senate.gov

Четыре человека погибли во время протестов у Конгресса США

Виктория Родимкина

Происшествия

Власти Вашингтона подтвердили гибель четырех человек во время протестов перед зданием Конгресса США. Об этом сообщил на пресс-конференции глава столичной полиции Роберт Конти в четверг, 7 января.

По его словам, в здании Конгресса была застрелена женщина. Также он сообщил, что погибли еще три человека, не уточнив обстоятельства их гибели.

— В дополнение к этому сегодня поступили данные о том, что в районе вокруг здания Капитолия умерли также еще три человека: с одной взрослой женщиной и двумя взрослыми мужчинами произошли различные чрезвычайные ситуации медицинского характера, которые привели к их смерти, — цитирует Конти ТАСС.

Помимо этого, глава полиции Вашингтона сообщил, что более 50 человек были задержаны во время протестов за нарушение комендантского часа.

— По состоянию на 21:30 (по местному времени) мы произвели 52 задержания, — пояснил полицейский.

Конти уточнил, что некоторые демонстранты были задержаны за незаконное владение оружием, но большинство — за нарушение комендантского часа, который действовал в округе Колумбия с 18:00 6 января.

Видео: Telegram-канал Mash

Протесты в Вашингтоне

6 января сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание палаты было прервано. Протестующие смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Протестующие требовали пересмотреть результаты президентских выборов. В ситуацию вмешалась национальная гвардия. Ей удалось заставить протестующих покинуть здание Конгресса. По данным СМИ, в центре Вашингтона были обезврежены два взрывных устройства, одно из них — в здании Капитолия

СМИ сообщили, что в результате протестов погибла женщина, которая была застрелена в здании Капитолия. Кроме того, известно, что не менее 15 человек пострадали в результате штурма здания. Один из них — офицер полиции.

Аккаунты действующего президента Америки Дональда Трампа в Twitter и Instagram были заблокированы из-за его публикаций.

Помимо этого, лидер республиканского большинства в Сенате Конгресса Митч Макконнелл заявил, что победитель президентских выборов будет утвержден 7 января.

Напомним, голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам представитель Демократической партии Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.

Ранее по теме: Мэр Вашингтона продлила режим ЧС до инаугурации нового президента

протестыВашингтонКонгресс США
Google newsYandex newsYandex dzen
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Рождество Христово — великая радость

Варвара Болондаева
Варвара Болондаева

Новогодний мистицизм: что расскажет о вас ваша елка

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Пощады не будет: чем запомнился россиянам 2020 год

Олег Сыров
Олег Сыров

Бес Мороз: странный дед из царства мертвых

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Наука-2021: от беспилотников до суперменов

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Экономика-2021: рост или падение

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Жаль, что забыть тебя не получится

Все мнения
О проекте