Сторонники Трампа ворвались в Конгресс и окружили зал сената
Сторонники действующего президента США Дональда Трампа в среду, 6 января, ворвались в Конгресс и окружили зал сената. Заседание сената было прервано из-за протестов.
Сторонники Трампа смяли ограждения перед зданием Капитолия и вступили в столкновения с полицией, которая начала применять слезоточивый газ для разгона демонстрантов. Полицейские приняли решение об эвакуации людей из двух окрестных зданий.
Ранее голосование выборщиков подтвердило избрание Джо Байдена президентом США. По его итогам кандидат от демократов Джо Байден получил 306 голосов против 232 у республиканца, действующего президента США Дональда Трампа.
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